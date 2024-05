Ieri si erano registrate lunghe code e disagi al traffico lungo la statale

Sono stati risolti nella mattinata di oggi i disagi al traffico causati da un errore di Google Maps, che aveva praticamente fatto sparire un tratto dell’autostrada A22 all’altezza di Vipiteno. Nella giornata di ieri infatti, in molti erano stati tratti in inganno dai navigatori digitali, che indicavano di uscire al casello di Vipiteno o di Bressanone per evitare un’interruzione della carreggiata che però non esisteva.

Ne sono seguite lunghe code e disagi al traffico lungo la statale che attraversa il paesino altoatesino: “È stata una giornata grottesca, contemporaneamente con un traffico di rientro sostenuto. Siamo intervenuti subito attraverso delle sollecitazioni per risolvere il problema. Va tenuto conto che la digitalizzazione della mobilità questa volta ha prodotto un problema che dà il senso di come rendere acritico un processo può produrre dei disagi, ora risolti” spiega Carlo Costa, direttore tecnico di A22.

