L'incidente è avvenuto a Pomezia

Questa mattina intorno alle 7:15 i Vigili del fuoco di Pomezia (in provincia di Roma) sono intervenuti sulla SP95b via Laurentina, all’incrocio con la Pontina Vecchia, per un incidente stradale tra un camion che trasportava bevande e tre autovetture. Tre le persone ferite, di cui una trasportata dal 118 in codice rosso. La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico veicolare. Sul posto Carabinieri, 118 e Polizia Municipale.

