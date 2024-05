Per i due guidatori non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente questa mattina sulla strada regionale 11, all’altezza di Peschiera del Garda, al confine con Sirmione. Poco dopo le 7 si è verificato uno scontro frontale tra due camion. Per i due camionisti non c’è stato nulla da fare. Nello schianto sono rimaste coinvolte altre due auto: i due alla guida delle automobili hanno riportato ferite non gravi e sono stati portati all’ospedale di Peschiera. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale del 118, arrivati sul posto con l’elicottero di Verona Emergenza e con un’ambulanza.

Anche i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dello svincolo per Rovizza poiché, dopo il frontale tra i due camion, uno dei mezzi ha preso fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco – arrivate da Bardolino e Verona con tre automezzi e 12 operatori – hanno spento l’incendio che ha coinvolto uno dei mezzi pesanti e l’auto e hanno estratto uno degli autisti dei mezzi pesanti. L’altro è stato sbalzato fuori.

Ferite in maniera lieve le due donne che viaggiavano nell’auto, venute fuori dal mezzo autonomamente e assistite dal personale sanitario accorso anche con l’eliambulanza. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri e polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’operazione dei vigili del fuoco è ancora in corso.

