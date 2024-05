E' successo a Noto, la procura ha aperto un'inchiesta

Una bimba di 10 mesi è morta a Noto, nel Siracusano, per avere ingerito probabilmente della candeggina. La piccola è’ stata portata dai genitori in ospedale ma non si sono comprese le cause e il come abbia potuto ingerire la sostanza. Per lei non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’inchiesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata