Il segretario della Cgil Sicilia sul luogo della morte di cinque operai

“È l’ennesima strage sul lavoro che è frutto di un mondo del lavoro parcellizzato e frammentato perché si ripete il cliché degli incidenti che abbiamo avuto nelle scorse settimane, lavoratori in appalto, lavoratori in subappalto, lavoratori interinali. Purtroppo questa frammentazione sta determinando una mattanza che non è più accettabile“. Così Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, sulla morte di 5 operai a Casteldaccia.

