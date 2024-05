Massimo Mariani giunto nel luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita cinque operai

“Tutto quello che si può fare per evitare queste tragedie deve essere fatto. Adesso è il momento del dolore e vi assicuro che è una tragedia che colpisce tutti noi. Il nostro pensiero deve andare alle vittime e ai loro familiari”. Lo ha detto Massimo Mariani, prefetto di Palermo, giunto a Casteldaccia nel luogo dell’incidente in cui hanno perso la vita cinque operai che lavoravano a un impianto di fognatura. “Il sesto operaio è in condizioni molto gravi, il settimo sta abbastanza bene”, ha fatto sapere il prefetto.

