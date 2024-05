I decessi sarebbero avvenuti per le esalazioni tossiche prodotte dalle acque nere

Grave incidente mortale sul lavoro sul lungomare di Casteldaccia in provincia di Palermo vicino l’azienda vinicola Corvo. Sette operai sono rimasti intrappolati mentre stavano eseguendo dei lavori nelle fognature. Tragico il bilancio delle vittime: 5 morti. Due altri operai sarebbero feriti, uno dei quali è in gravissime condizioni. I decessi sarebbero avvenuti per le esalazioni tossiche prodotte dalle acque nere. L’incidente è avvenuto nell’impianto Amap di sollevamento delle acque reflue, accanto alla sede della società vinicola. Gli operai sono di una ditta esterna che aveva in appalto la manutenzione. Sul posto anche i carabinieri, la polizia, i vigli del fuoco e i tecnici dell’ispettorato del lavoro.

