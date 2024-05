Decine di persone allo spettacolo messo in scena per l'evento

Un flash mob si è tenuto davanti al Teatro Nazionale di Milano per il cambio dell’insegna. Decine di persone hanno preso parte allo spettacolo allestito in via Giordano Rota. Nel momento in cui è stata srotolata la nuova insegna, dal pubblico è partito un lungo applauso.

