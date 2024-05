Supporto operativo di 24 unità di Polizia Penitenziaria presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Milano

Dopo l’inchiesta della Procura di Milano sui presunti maltrattamenti e torture sui detenuti minori nel carcere di Milano dalla prossima settimana arriveranno all’istituto 47 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Lo apprende LaPresse da fonti accreditate. Il Ministero della giustizia ha chiesto il “supporto operativo di 24 unità di Polizia Penitenziaria presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Milano con decorrenza immediata e fino al 20 maggio 2024” dal circuito minorile e 22 dagli Istituti per adulti.

Domani prenderà servizio anche il nuovo comandante, Daniele Alborghetti, attualmente vice comandante a Bollate. Alborghetti finì al centro di una inchiesta nel 2018 perché accusato, quando guidava gli agenti a Monza, di corruzione e turbativa d’asta per gli appalti sull’installazione delle macchinette per bibite e sigarette. Finì ai domiciliari, fu poi condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di carcere e poi assolto definitivamente.

