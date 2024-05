La donna, Laura Lupo, avrebbe ucciso il coniuge, Piero Della, con una pistola per poi togliersi la vita

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati senza vita sabato mattina nel proprio appartamento in via Notarbartolo a Palermo. La donna, Laura Lupo, aveva 62 anni ed era una vigilessa del comando della polizia municipale. Il marito Piero Della, 58 anni, era un commercialista della Bnl. Secondo quanto si apprende la donna è stata trovata con la pistola in mano: sembrerebbe, dunque, che sia stata lei a uccidere il marito per poi togliersi la vita. A dare l’allarme sembrerebbe essere stata la figlia dei due coniugi, preoccupata perché non riusciva a sentire i genitori. Sul posto i carabinieri del comando provinciale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

