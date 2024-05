Così il ministro dell'Interno sul timore di un allargamento delle manifestazioni pro-Palestina negli atenei

“Stiamo gestendo in maniera equilibrata, sempre in quel difficile lavoro di ricerca del punto di equilibrio tra l’assicurare la manifestazione di libertà del pensiero che per noi è un caposaldo della nostra democrazia e che deve trovare attuazione soprattutto in ambiente universitario, perché le università da sempre hanno fornito contributi per il dibattito democratico. Ovviamente il punto di equilibrio è rispetto al fatto di farlo nel rispetto dei diritti altrui e della refrattarietà ad ogni forma di violenza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Torino in merito al timore di un allargamento delle proteste pro-palestinesi nelle università italiane.

