Foto Vigili del Fuoco

Il tratto 'del Colle di Cento Croci' al km 86,400 in località Castiglione Chiavarese è bloccato in entrambe le direzioni

A causa di una frana, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 523 ‘del Colle di Cento Croci’ al km 86,400 in località Castiglione Chiavarese, in provincia di Genova. Lo rende noto Anas. Per quanto riguarda la viabilità alternativa si possono percorrere strade locali: via Papa Giovanni XXIII per chi proviene da Varese Ligure, e Strada locale località Casali per chi proviene da Sestri Levante. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata