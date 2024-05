Il presidente della Regione: "Li conosco tutti, non serve andar fuori"

Luca Zaia non si schiera con Roberto Vannacci, che si presenterà alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nelle liste della Lega. “Io ho i miei candidati. Fra l’altro, mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto. Io scelgo i veneti ma senza offesa per gli altri. Scelgo i veneti, perché li conosco tutti. Dico: abbiamo bei candidati. Non serve andar fuori dal Veneto per scegliere altri candidati”, ha detto il presidente della Regione a margine di una conferenza stampa a Venezia.

Salvini: “Poteri forti non amano me e Vannacci”

Le sue dichiarazioni rischiano di creare un nuovo caso all’interno della Lega, dopo che la candidatura di Vannacci alle elezioni europee è stata fortemente voluta dal leader del Carroccio, Matteo Salvini. E giovedì mattina, in un’intervista a ‘Mattino Cinque News’, Salvini ha nuovamente dato un forte endorsement al ‘suo’ candidato. “Gli altri parleranno di fascisti e razzisti, di Salvini e Vannacci pericolosi, io mi occupo di lavoro e di sicurezza. Per me l’estremismo islamico è il principale problema. Non vedo l’ora che arrivino l’8 e il 9 giugno, gli italiani dimostreranno concretezza”, ha affermato. “I cosiddetti poteri forti non amano me, il generale Vannacci e i sindaci della Lega. Noi andiamo avanti, sempre con il sorriso“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata