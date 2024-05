Parti della strada e del marciapiede, già compromesse dal crollo, si stanno allargando

Si allarga la voragine che si era aperta lo scorso 28 marzo dal collasso del terreno in via Sestio Menas nel quartiere del Quadraro a Roma inghiottendo due auto. Nella voragine si è rotto un tubo dell’acqua provocando un enorme getto di alcuni metri verso l’alto. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e operatori Acea per arrestare il flusso e accertarne le cause. A causa della perdita alcune parti della strada e del marciapiede, già compromesse dal crollo, stanno collassando.

