Il giovane alla vista dei militari ha tentato di fuggire ma è stato fermato

Aveva con sé hashish e una pistola Beretta calibro 6,35 rubata e completa di caricatore contenente una cartuccia, pronta a fare fuoco. Un ventenne arrestato a Pescara. Notato dai baschi verdi e dalle unità cinofile del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico il giovane, a bordo di uno scooter, alla vista dei militari ha tentato di fuggire ma è stato fermato: durante l’ispezione e i controlli, grazie all’ausilio del cane antidroga Ghiom, pastore tedesco di sei anni, è stato trovato in possesso di hashish e della pistola rubata, immediatamente posti sotto sequestro assieme a due telefoni cellulari. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

