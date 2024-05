La pioggia che ha innalzato il livello dell'acqua ha permesso alla giovane di restare illesa

Un’adolescente si è gettata nel fiume Sangone dal Ponte Europa di Nichelino, in provincia di Torino, da un’altezza di circa 7 metri. Allertata da una passante, la centrale operativa del 112 ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia dei carabinieri, sanitari e una squadra dei vigili del fuoco, che si sono occupati congiuntamente del salvataggio della ragazza, fortunatamente riuscito. La pioggia di queste ultime ore ha innalzato il livello dell’acqua e ha permesso alla giovane di non impattare troppo duramente sul fondo fiume. Dai primi accertamenti, il gesto dell’adolescente è riconducibile a delle discussioni avute con i genitori. Trasportata in ospedale in codice verde per approfondimenti sullo stato di salute, è ora in buone condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata