L'accusa è di sfruttamento nei confronti di 67 extracomunitari

Operazione contro il caporalato dei carabinieri di Piombino, che hanno arrestato dieci persone con l’accusa di sfruttamento del lavoro di 67 extracomunitari. I lavoratori, ospitati nel Centro di accoglienza straordinaria di Piombino, erano impiegati anche dieci ore al giorno, senza pause, per la raccolta di ortaggi e olive e per la pulizia di vigneti nelle province di Livorno e Grosseto. Le paghe erano da fame, in alcuni casi addirittura inferiori a un euro all’ora. Gli arresti riguardano persone di nazionalità pakistana, che sfruttavano loro connazionali e bengalesi.

