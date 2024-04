È accaduto durante un sit in di protesta contro la condanna a morte di Toomaj Salehi

“Tu puoi rimanere, ma senza bandiera israeliana“. È accaduto domenica a Roma durante un sit in di protesta della comunità iraniana, scesa in piazza per protestare contro la condanna a morte inflitta dal governo di Teheran al cantante rap Toomaj Salehi. L’artista è stato messo nel mirino delle autorità iraniane a seguito del suo sostegno alle lotte delle donne del Paese centrasiatico. La condanna inflitta dalle autorità religiose iraniane ha mosso anche la comunità ebraica, che ha voluto portare il suo sostegno in piazza del Pantheon dove gli iraniani si sono ritrovati. La decisione è stata accolta con favore dai promotori, che però hanno voluto far togliere la bandiera di Israele ai rappresentanti della comunità.

