L'uomo di 57 aveva subito un trauma all'addome. Il pirata della strada non si è fermato a soccorrerlo

La scorsa notte un uomo di 57 anni si è presentato nella sede della pubblica assistenza di Carpaneto, nel Piacentino, dichiarando di essere stato investito da un’auto che non si è fermata a soccorrerlo. L’uomo presentava un colpo all’addome: trasportato in ospedale, è morto lungo il tragitto. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di zona per accertare quanto sia accaduto e le eventuali responsabilità.

