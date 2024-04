Il Pontefice incontrerà le detenute e celebrerà la messa in Piazza San Marco

Venezia si prepara ad accogliere Papa Francesco che domenica arriverà in città per incontrare le detenute, i giovani cattolici e celebrare la messa in Piazza San Marco. Secondo il Patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, la parola chiave del viaggio papale sarà “pace”. “Prima di tutto la pace nella pace, che in questo periodo è la priorità, un’urgenza. E diciamo che sulle labbra del Santo Padre sentiamo tornare sempre questo tema, che viene un po’ disatteso in altre sedi dove si parla più della situazione geopolitica, che ovviamente ha anche la sua rilevanza. Ma dobbiamo pensare che la pace è la vera e ultima risposta a questi problemi”, ha detto.

