È successo in via Varsavia, alla periferia sud-est della città meneghina

Un giovane di 18 anni, di origine slava, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco al torace dopo un’aggressione subita da più persone mentre si trovava all’interno di un furgone, in via Varsavia, alla periferia sud-est di Milano. L’intervento della Polizia di Stato è scattato alle 3.15. Trasportato all’ospedale Policlinico, il ragazzo è deceduto verso le 4.25.

Il fratello: “Ho sentito due colpi”

La vittima si chiamava Jhonny Sulejmanovic ed era sul furgone insieme alla moglie Samantha, anche lei giovanissima, tra i 18 e i 19 anni. Sul luogo dove è avvenuta la sparatoria, e dove sono in corso ancora i rilievi della scientifica, stanno arrivando altri membri della famiglia della vittima: molti di loro hanno i propri camper posteggiati lungo il marciapiede di via Varsavia. Il fratello, che dorme in un camper lì nei pressi della sparatoria, ha raccontato a LaPresse di aver sentito questa notte due colpi ma di non aver sentito urla o altro. La famiglia ancora non sapeva della morte del giovane che è stata confermata loro dagli agenti: alla notizia sono scoppiati i pianti e le urla di dolore dei familiari.

Ucciso nel sonno, ipotesi faida o vendetta

Sulejmanovic, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ucciso nel sonno. I killer avrebbero sfondato i vetri sparando e colpendolo mentre dormiva. Tra le prime ipotesi al vaglio una possibile faida o vendetta: la vittima al momento non risulta avere precedenti.

Residenti: “Furgoni arrivati da 10 giorni in via Varsavia”

Secondo quanto raccontano alcuni residenti della zona a LaPresse, i camper e i furgoni parcheggiati in via Varsavia a Milano, tra cui quelli della famiglia di Sulejmanovic, sarebbero arrivati lì da una decina di giorni. Il giovane, secondo alcuni residenti, non avrebbe fatto parte della comunità rom ospitata nel campo di via Bonfadini, che si trova a poco meno di 3 km dal luogo della sparatoria. “Ho sentito gli spari e che urlavano come matti. Sono passati sotto la finestra della camera. Sarà un regolamento di conti“, ha detto a LaPresse una abitante del quartiere.

