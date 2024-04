Foto di archivio

Il Comune: "Faremo denuncia"

Celebrazioni neonaziste nei cimiteri nel Varesotto in occasione del 25 aprile. Protagonisti i militanti di Do.Ra. Comunità dei Dodici Raggi, gruppo nazifascista con sede ad Azzate. Circa una ventina di persone hanno hanno presenziato alla commemorazione con striscioni e saluti romani, in alcuni cimiteri cittadini, per rendere omaggio ai caduti della Repubblica sociale italiana, “ai camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria. Questo sono i veri eroi”, ha detto il leader dei Do.Ra Alessandro Limido.

Una delibera di Giunta nei giorni scorsi non aveva rilasciato l’autorizzazione per lo svolgimento di questa manifestaziona. Limido ha ricordato “questi ragazzi che sono morti per noi, per i nostri valori. E sento la voce della mia bambina. Sento il peso della responsabilità: i nostri caduti sono gli eroi della patria. Per proteggerci hanno accettato il loro Olocausto”.

Comune di Varese: “Denunceremo Do.Ra.”

“Acquisiremo immagini e relazioni delle forze di polizia e provvederemo ad effettuare la denuncia per inosservanza dei provvedimenti amministrativi oltre che per altri eventuali reati anche a fronte dell’importante sentenza delle sezioni unite della cassazione pubblicata il 17 aprile 2024. Al riguardo il Comune sta costituendo un gruppo di esperti di diritto penali per supportare il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura per giungere alla condanna nelle aule di Tribunale di questi fatti e di questi personaggi”, ha fatto sapere l’amministrazione comunale di Varese dopo che il gruppo nazifascista dei Do.Ra ha disatteso il divieto emanato dalla giunta guidata dal sindaco Davide Galimberti di effettuare manifestazioni all’interno dei cimiteri cittadini. “La risposta migliore rimane comunque la partecipazione significativa dei cittadini nelle piazze del Paese e nella nostra città in occasione del 25 aprile”.

