Denunciate sette persone per i reati di frode in commercio e ricettazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra il 16 e 18 aprile, oltre 500mila articoli contraffatti e/o non sicuri tra il capoluogo partenopeo e l’area metropolitana, nel corso delle attività di controllo economico del territorio. Diciannove persone sono state segnalate alla locale Camera di Commercio per violazioni amministrative, mentre sette sono state segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di frode in commercio e ricettazione. Gli articoli sequestrati sono per lo più capi di abbigliamento, calzature e giocattoli, prodotti per la casa e accessori per l’estetica o bigiotteria

