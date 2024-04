Bombardieri (Uil ): "Dobbiamo sconfiggere il silenzio"

Cinquecento bare a piazza del Plebiscito come grido di denuncia contro le morti sul lavoro. È l’iniziativa organizzata dalla Uil a Napoli dal titolo “Zero morti sul lavoro”. Nella grande piazza simbolo di Napoli sono state appoggiate 500 bare di cartone, circondate da cartelli sui quali sono riportate le cifre della strage dei morti sul lavoro, 1.041 solo nel 2023. All’appuntamento interviene il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri: “Vogliamo sconfiggere il silenzio – ha detto Bombardieri dal palco- se non c’è rispetto per la vita è inutile parlare di altro”.

