L'incidente durante l'esecuzione di alcuni lavori edili. I carabinieri indagano sulla dinamica

Incidente sul lavoro a Laglio, nel Comaso, in via della Chiesa in località San Bartolomeo dove erano in corso alcuni lavori edili. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo di 39 anni è rimasto schiacciato sotto un piccolo escavatore, morendo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Como, i tecnici di Ats e i sanitari del 118.

