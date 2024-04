I vigili del fuoco sul posto: due persone in ospedale in codice rosso

L’Hotel Barberini, in via Rasella, a Roma è stato evacuato. Cinque persone sono rimaste intossicate da esalazioni riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore della struttura. Due i codici rossi: un 60enne portato al San Giovanni e una 50enne al San Camillo. Ricoverati in codice giallo un 39enne e una 26enne portati entrambi all’Umberto I. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

