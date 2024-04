Il corteo contro il vertice dei Sette ha provato a raggiungere la zona degli imbarchi per le isole dove era schierata la polizia

Momenti di tensione a Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine. Il corteo contro il G7, in corso a Capri, ha provato a raggiungere la zona degli imbarchi per le isole, al porto, dove erano schierate le forze dell’ordine. Di fronte al tentativo delle persone in protesta di raggiungere gli imbarchi, sono scoppiati tafferugli, ma la situazione è presto tornata alla normalità.

Il corteo ‘Fermiamo il G7 del genocidio’ è partito questa mattina da piazza Garibaldi, sono stati esposti anche striscioni per la Palestina con la richiesta del cessate il fuoco in Medioriente.

Nell’isola campana, intanto, si tiene la terza e ultima giornata del vertice dei ministri degli Esteri, presieduto dal vicepremier italiano Antonio Tajani. Tanti i temi affrontati dal Gruppo dei Sette come la guerra tra Israele e Hamas, il conflitto in Ucraina e la situazione in Mar Rosso e nell’Indo-Pacifico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata