I due giovani di Caltanissetta si trovano nel carcere in Romania per traffico internazionale di stupefacenti

È stata rinviata al prossimo 17 maggio la sentenza del giudizio d’appello per Filippo Mosca e Luca Cammalleri, i due giovani di Caltanissetta che si trovano nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, condannati per traffico internazionale di stupefacenti. Mosca è condannato a 8 anni e 6 mesi invece Cammalleri a 8 anni e 3 mesi.

Madre Filippo: “Rinvio sentenza è logorio immane”

“Hanno rinviato di un ulteriore mese sostenendo che hanno bisogno di più tempo per valutare il caso. È un logorio immane per lui e per me“. Così a LaPresse Ornella Matraxia la madre di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta detenuto nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, perché condannato per traffico internazionale di stupefacenti. Oggi è stata rinviata al prossimo 17 maggio la sentenza del giudizio d’appello per il figlio.

