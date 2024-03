Il 29enne siciliano arrestato per traffico di stupefacenti e condannato in primo grado resterà detenuto a Costanza

I giudici romeni hanno respinto la richiesta di alleggerimento delle misure cautelari per Filippo Mosca, il 29enne siciliano arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e già condannato in primo grado ad 8 anni e tre mesi nel Paese dell’Est Europa. In attesa della sentenza d’Appello, prevista il 19 aprile, il giovane, originario di Caltanissetta, resta dunque rinchiuso nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania. Anche Luca Cammalleri, l’amico con cui era andato in Romania per partecipare a un festival, resta in carcere. Entrambi sono reclusi da dieci mesi. Nessuna scarcerazione anche per la giovane italiana che, secondo gli inquirenti, si fece recapitare la droga nella stanza d’albergo di Filippo Mosca, 150 grammi di stupefacente nascosto fra alcuni cosmetici.

