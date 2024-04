L'uomo stava coprendo un tetto in vista del maltempo

Un operaio di 29 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un pannello di legno che si è staccato da un tetto in costruzione a Cinisello Balsamo, nel Milanese, per il forte vento che sta colpendo Milano e la provincia. Da una prima ricostruzione, l’uomo, residente del condominio, stava coprendo il tetto in vista del maltempo che dovrebbe arrivare anche sulla Lombardia, quando alcuni pannelli di legno, a causa del vento, sono volati da una tettoia in costruzione al 9° piano all’interno del cortile dell’edificio, colpendolo.

L’uomo ha riportato ferite al volto e un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cinisello. Nel tentativo di aiutarlo è rimasto ferito anche un 66enne, portato in codice verde al San Gerardo a Monza.

