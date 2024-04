Il segretario generale della Uil sul disastro alla centrale idroelettrica

“Due anni fa, tra luglio e settembre, abbiamo segnalato in quella struttura come in altre che c’erano problemi sulla sicurezza”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando del disastro alla centrale idroelettrica di Suviana in cui sono morti 3 operai mentre 4 risultano ancora dispersi. “Lo facciamo costantemente su tantissimi posti di lavoro, nello specifico tuteliamo i nostri delegati e rappresentanti della sicurezza, ma siamo pronti a consegnare alla magistratura le documentazioni che abbiamo e le testimonianze delle persone che allora hanno sollevato questi problemi”, ha spiegato Bombardieri a margine dell’assemblea con le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporti, all’interno del Deposito Atac di Grottarossa, in via della Stazione di Grottarossa a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata