Gianfranco Bonzi (foto da Facebook)

Di Gianfranco Bonzi non si hanno più notizie dallo scorso 23 marzo. Lo riporta la trasmissione 'Chi l'ha visto'

È giallo a Milano dopo la scomparsa di Gianfranco Bonzi, un portiere 59enne di cui non si hanno più notizie dallo scorso 23 marzo. Come riporta la trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’, l’ultima volta che è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dei palazzi del quartiere di Brera aveva con sé un piccolo trolley. Poco prima di sparire nel nulla, su Facebook l’uomo aveva scritto: “Questo è il mio ultimo post che pubblico e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere“. Ma, in realtà, non di una semplice delusione si sarebbe trattato, ma di una vera e propria truffa romantica: durante la puntata del 10 aprile la trasmissione ha mostrato alcuni messaggi che l’uomo riceveva da qualcuno che si spacciava per la popstar britannica Dua Lipa utilizzando un profilo social falso. I due, ha mostrato ‘Chi l’ha visto’, si chiamavano “amore mio”, e l’uomo potrebbe anche averle inviato dei soldi. L’inviata del programma Rai ha provato a contattare telefonicamente questa persona, e questa le ha chiesto 50 euro per dare informazioni sull’uomo sparito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata