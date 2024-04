I sindacati oggi scendono nelle piazze dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana

La spirale delle morti sul lavoro non si ferma, i numeri non scendono. Cgil e Uil oggi scendono nelle piazze al grido di “Zero morti sul lavoro” e intanto l’esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana, su cui sono ancora tutte da accertare le cause, occupa le prime pagine dei giornali. Quello della sicurezza è un tema ormai annoso, dalle radici dure e profonde su cui, però, ancora si discute.

I sindacati puntano il dito sulla mancanza di norme efficienti e accusano il governo di una sostanziale immobilità. Alcuni esperti d’altro canto sottolineano il ruolo centrale degli stessi lavoratori nella costruzione di una cultura della sicurezza, mentre l’Ispettorato nazionale del lavoro punta i fari sugli ispettori, ancora troppo pochi. Intanto, l’esecutivo prepara il pacchetto emendamenti al decreto sicurezza, confermando l’introduzione della patente a punti dal 1 ottobre per tutte le imprese, aspettandosi, a quanto apprende LaPresse, di ricevere, in prima battuta, circa 2 milioni di richieste di patente. “C’è una sostanziale impunità nei confronti di chi viola le norme sulla sicurezza, ed è questo che porta ad un aumento” degli incidenti e delle vittime, ha detto il leader di via Lucullo, Pierpaolo Bombardieri, denunciando interventi da parte dello Stato “parziali e incompleti”.

L’economista Giuliano Cazzola, però, è di un altro parere. “I controlli sono importanti, la prevenzione, la formazione, le sanzioni sono fondamentali. Ma la vita di un’azienda non la si può fotografare in un determinato momento e se la foto viene bene si può stare tranquilli. I primi ispettori devono essere i rappresentati dei lavoratori che vengono indicati (con la copertura della tutela sindacale) in ogni posto di lavoro. Le norme ci sono”. Quello che manca, secondo Cazzola, è altro: gli interventi vanno ognuno “per conto suo” e anche l’unificazione nell’Inl “incontra ritardi e difficoltà, perché ogni istituto si prende in carica solo la sua parte di competenza”. Un’eccessiva frammentazione, dunque, che rende farraginoso il meccanismo di controllo? No. O almeno, non secondo lo stesso Ispettorato.

“La vera criticità sul fronte della vigilanza – ha evidenziato Aniello Pisanti direttore centrale vigilanza e sicurezza dell’Inl – è che siamo ancora troppo pochi. Su tutto il territorio nazionale abbiamo 870 ispettori tecnici, di cui 670 assunti nel 2023 con gli ultimi concorsi e quindi non ancora pienamente efficienti. Questi sono numeri davvero esigui”. Che si riflettono poi nei controlli: “Nel 2023 sono state ispezionate circa 21mila aziende, ben poche rispetto a quelle che meriterebbero di essere controllate. L’anno prossimo contiamo di arrivare ad un minimo di 30mila controlli, ma dobbiamo immettere nuove forze”, ha evidenziato il direttore. A breve arriveranno altri 750 ispettori, raddoppiando così l’organico e di conseguenza i monitoraggi. “Ma non sarà una cosa a breve termine: gli assunti andranno formati e, soprattutto, trattenuti”, ha avvertito Pisanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata