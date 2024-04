Sequestrato complessivamente oltre mezzo chilo di droga, per un valore di circa 5mila euro

La Guardia di Finanza di Pescara ha denunciato due spacciatori poco più che ventenni e sequestrato complessivamente oltre mezzo chilo di Marijuana, Hashish ed Eroina, per un valore di circa 5mila euro. L’attività info-investigativa, eseguita nell’ambito del piano d’azione “Drug Market”, ha permesso di individuare i due giovanissimi pusher in possesso di droga. È quindi scattata la perquisizione nelle loro abitazioni, dove è stata rinvenuta altra droga, oltre ad un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. I due pusher, incensurati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria locale, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

