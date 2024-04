"Preghiamo insieme per la pace", ha affermato il Pontefice

“Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina e alla Palestina e a Israele. Che il signore ci dia la pace. La guerra è dapertutto, non dimentichiamo il Myanmar. Chiediamo al signore la pace e non dimentichiamo questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto in questi posti di guerra. Preghiamo insieme per la pace”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì. “Desidero inoltre trasmettere al popolo del Kazakistan la mia vicinanza spirituale in questo momento, in cui una massiccia alluvione ha colpito molte regioni del Paese e ha causato l’evacuazione di migliaia di persone dalle loro case. Invito tutti a pregare per tutti coloro che stanno subendo gli effetti di questo disastro naturale”, ha aggiunto il Pontefice.

