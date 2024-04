Irruzione compiuta da sette persone armate, con il volto coperto. Indaga la polizia

Un commando di rapinatori armati ha fatto irruzione nella villa di un imprenditore in via Licio Giorgieri 64 a Roma nel quartiere Monteverde. Secondo quando apprende LaPresse, un gruppo di sette persone armate, con il volto coperto, ha preso in ostaggio uno dei domestici dell’imprenditore, di nome Stefano P., e sotto la minaccia di una pistola lo ha costretto a farli entrare nell’abitazione dove hanno aperto un armadio blindato che conteneva contanti e gioielli del valore di circa 300mila euro. Indaga la polizia.

