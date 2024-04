La sentenza per il pestaggio del giovane del 21enne a Colleferro è attesa in serata

È il giorno della sentenza della Corte di Cassazione nel processo per omicidio volontario a carico dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi per il pestaggio mortale del 21enne Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma) tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Marco Dall’Olio, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello e un nuovo processo per annullare le attenuanti generiche concesse in secondo grado ai due imputati, che ne avevano ridotto la pena dall’ergastolo a 24 anni. Contro la sentenza d’appello ha presentato ricorso anche la difesa dei fratelli Bianchi, gli avvocati Ippolita Naso e Valerio Spigarelli, che in appello aveva chiesto invano di derubricare l’accusa da omicidio volontario a preterintenzionale. La pronuncia della Suprema Corte è attesa in serata. Il pg ha chiesto inoltre di rigettare i ricorsi presentati dalle difese degli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati in appello rispettivamente a 23 e 21 anni.

