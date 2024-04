Marco Masinara a LaPresse: "Incendio partito in un locale 30 metri sotto il livello del lago"

“Sto andando sul posto ora, si tratta di un incidente grave, anzi un gravissimo incidente sul lavoro“. Così a LaPresse Marco Masinara, sindaco di Camugnano, comune sul cui territorio si trova la centrale idroelettrica di Suviana e Bargi, nel Bolognese, dove in un’esplosione almeno quattro persone sono rimaste ferite e sei disperse. “Da quello che mi dicono sarebbe partito all’interno della centrale Enel in un locale che si trova a 30 metri sotto il livello del lago, pare per un problema a una turbina”, ha aggiunto il primo cittadino precisando che lo scoppio sarebbe avvenuto “all’interno di un locale storico, che funzionava da decenni” e che “era sempre ben controllato“.

