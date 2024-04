Il risultato parziale dell'autopsia evidenzia ferite da coltello, la giovane sarebbe morta dissanguata

È stata identificata la ragazza trovata morta a La Salle (Aosta) in una chiesetta abbandonata nella frazione di Equilivaz: si tratterebbe di una ragazza francese di circa 20 anni che si trovava in Valle d’Aosta da qualche tempo. Gli atti sono stati trasmessi al consolato per il riconoscimento, mentre il risultato parziale dell’autopsia evidenzia ferite da coltello. La giovane sarebbe morta dissanguata. Al momento, secondo quanto apprende LaPresse, viene ricercato un giovane che il 2 aprile era stato visto insieme alla ragazza nei pressi del luogo dove poi è stato trovato il corpo. Il ricercato sarebbe straniero, forse nordafricano, data la descrizione di alcuni testimoni. Si indaga nel mondo della droga.

