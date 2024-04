La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita

Ha travolto e ucciso una donna di 91 anni mentre era alla guida del suo furgone da ubriaco: ad Alseno, in provincia di Piacenza, l’uomo, 50 anni, è stato denunciato dopo essere risultato positivo all’alcoltest. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri: la donna stava attraversando la strada in via Bellini quando l’auto è arrivata e l’ha investita. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso dell’anziana. I rilievi sull’incidente sono affidati ai carabinieri di Fiorenzuola.

