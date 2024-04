Incatenati alla ringhiera protettiva sotto la statua del David di Michelangelo

Quattro attivisti aderenti alla campagna “Fondo Riparazione” di Ultima Generazione hanno compiuto un’azione all’interno della Galleria dell’Accademia a Firenze nella sala in cui è esposto il David di Michelangelo, sedendosi e incatenandosi alla ringhiera protettiva sotto la statua, e srotolando lo striscione con scritto “Fondo Riparazione”. Un visitatore straniero presente in quel momento si è seduto assieme a loro.

“Il coraggio del giovane David contro il Gigante Golia, rappresenta il potere che ogni persona ha di poter contrastare le ingiustizie del potere e dei potenti”, si legge in una nota di Ultima Generazione. Dentro la Galleria dell’Accademia, altre quattro persone di Ultima Generazione, hanno fatto partire la Canzone di Maggio di De André, ed hanno distribuito volantini sull’alluvione di Campi Bisenzio. Il brano ha accompagnato un appello per partecipare in massa alle azioni del 11 e 25 maggio a Roma.

“David aveva paura di combattere contro il gigante ma non si è arreso – ha dichiarato una giovane attivista -. Anche noi possiamo sentirci così davanti a tutte le ingiustizie del mondo. Ci possiamo sentire piccoli, esattamente come si sarà sentito David. Però abbiamo l’intelligenza, abbiamo la forza. La nostra unione è la nostra fionda. Anche noi possiamo sconfiggere il gigante, dobbiamo essere come Davide. Ci vediamo a Roma l’11 e 25 maggio. Maggio ha bisogno del vostro coraggio!”.

