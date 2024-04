Lungo il naviglio inaugurata una installazione della Regione Liguria

In Darsena, a Milano, è di scena il pesto ligure. Lungo il naviglio è stata inaugurata una installazione della Regione Liguria, nell’ambito della campagna di promozione #Pesto, masterpiece of Liguria. “L’evento durerà l’intero fine settimana con questo iconico pestello gigante che rappresenta il piatto più famoso della Liguria e rappresenta la nostra terra, il nostro basilico, le nostre tradizioni – ha spiegato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria – Sono esperienze che i turisti possono vivere quando vengono nella nostra terra”.L’installazione, cuore della campagna di promozione turistica lanciata da Regione Liguria per rappresentare in maxi formato gli ingredienti e gli strumenti necessari per creare il pesto, simbolo inconfondibile della tradizione enogastronomica ligure, dopo le tappe di Londra, Sestriere e Sanremo, ha gettato l’ancora nel centro del capoluogo lombardo.

