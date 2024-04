L'ex compagno è in carcere per maltrattamenti e atti persecutori

Dopo ogni pestaggio subito dal suo ex ha scattato delle foto per testimoniare le conseguenze delle violenze. È la testimonianza raccolta dai Carabinieri intervenuti a Napoli, nella zona dei Colli Aminei, dove una donna ha denunciato l’ennesima aggressione da parte dell’ex fidanzato. I militari della stazione di Capodimonte sono intervenuti a casa della donna che ha raccontato come il suo ex aveva tentato un nuovo avvicinamento e di riallacciare il rapporto con lei.

Dopo essere andati a cena insieme, davanti al diniego della donna, l’uomo l’ha seguita fino a casa e l’ha picchiata. La donna ha vomitato ed è svenuta. Nell’abitazione era presente la madre della donna, che ha tentato di difenderla senza riuscirci. La vittima è stata portata in ospedale dove è stata giudicata guaribile in 40 giorni. L’aggressore è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori ed è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Nel fascicolo confluiranno anche le immagini scattate dalla vittima dopo ogni pestaggio.

