L'allerta dopo una telefonata anonima

Allarme bomba al tribunale di Perugia. Intorno alle 13 di giovedì è giunta al 112 una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. È tuttora in corso la verifica in via precauzionale dei locali da parte dei carabinieri, condotta con la presenza di un team artificieri.

