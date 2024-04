Lo ha comunicato Mediterranea Saving Humans su X

Ancora spari da parte della cosiddetta ‘guardia costiera libica’ contro una nave di soccorso migranti nel mar Mediterraneo, la Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. A denunciarlo è la stessa ong sul suo profilo X. “Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica è intervenuta violentemente pochi minuti fa proprio mentre la Mare Jonio stava soccorrendo un’imbarcazione in pericolo in acque internazionali. I miliziani libici hanno sparato colpi d’arma da fuoco in acqua e in aria, creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone“, si legge nel tweet, che precisa che il team della Mare Jonio sta recuperando e proteggendo i naufraghi. “Chiediamo che il Governo italiano intervenga subito per fermare i comportamenti violenti, pericolosi e criminali della cosiddetta guardia costiera libica”, prosegue la ong.

🔴🔴 Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica è intervenuta violentemente pochi minuti fa proprio mentre la #MareJonio stava soccorrendo un’imbarcazione in pericolo in acque internazionali. 1/3 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) April 4, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata