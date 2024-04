Foto di archivio

Coinvolti tre mezzi pesanti, chiuso il tratto dell'autostrada

Incidente in galleria, questa mattina, a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, sul tratto dell’A14. Coinvolti tre mezzi pesanti, dei quali uno è andato a fuoco. L’Incidente è avvenuto all’interno della galleria Vinci, in direzione sud. A seguito dello scontro, si è verificato un incendio che ha coinvolto anche un camion che trasportava sostanze alcoliche. Coinvolti anche un autobus e alcune autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Si registrano code tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso per la chiusura del tratto interessato dall’incidente. Ancora in corso di accertamento le dinamiche dell’Incidente.

