Foto dall'archivio

E’ morto al Policlinico di Bari, l’uomo raggiunto da colpi di arma da fuoco a Torre a Mare (Bari). La vittima è Raffaele, detto Lello, Capriati, 41 anni, nipote di Tonino Capriati, ritenuto a capo dell’omonimo clan di stampo mafioso attivo a Bari vecchia. L’agguato è avvenuto in serata, in via Bari.

Raffaele Capriati era stato condannato a 17 anni di reclusione per concorso nell’omicidio di Michele Fazio, vittima innocente di mafia a 15 anni, il 12 luglio 2001, ed era uscito dal carcere nell’agosto 2022. Le indagini sull’agguato sono condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Bari, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia.

