Il mezzo è finito contro il guard rail, sembra in modo autonomo

Tragico incidente stradale sul raccordo A4-A5 nella provincia di Vercelli in direzione Santhià: un’auto è finita contro il guard rail, sembra in modo autonomo, e ha preso fuoco. Due persone sono morte nell’incidente. Al momento non si conoscono altri dettagli.

