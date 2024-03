I colpi esplosi in centro a Sannicandro. Fermati una 36enne e un minore

Un 22enne è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco ieri sera intorno alle 20.30 nella centrale piazza Unità d’Italia a Sannicandro di Bari. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Modugno hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto disposti dalla Procura di Bari e dalla Procura per i minorenni nei confronti di una 36enne e un ragazzo di 16 anni. Sono indagati per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d’arma.

Sul minore è stato eseguito anche lo stub, il test per risalire ai residui di polvere da sparo. Le indagini proseguono per accertare i fatti e sono affidate al Nucleo investigativo di Bari e ai militari della Sezione investigazioni scientifiche. La donna si trova al momento in carcere a Trani e il minore all’Istituto penale per minorenni di Bari, dove nei prossimi giorni saranno sentiti dal gip per la convalida del fermo.

