La nave con 142 passeggeri a bordo ha temporaneamente perso potenza ed è diventata ingovernabile

Diciassette persone sono rimaste ferite dopo che una nave da crociera bulgara ha perso il controllo e ha urtato le pareti di cemento di una chiusa sul Danubio vicino alla città di Aschach, poco lontano da Linz, in Austria. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Apa. Undici passeggeri feriti sono stati portati in ospedale. La nave con 142 passeggeri a bordo, la maggior parte dei quali provenienti dalla Germania, ha temporaneamente perso potenza ed è diventata ingovernabile mentre attraversava le strette chiuse, stando a quanto riferito da Apa. La nave ha subito lievi danni e ha proseguito verso il porto successivo. Si indaga sulle cause dell’episodio.

